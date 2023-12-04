الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة 2023
تكافل وكرامة 2023

ننشر لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات مصر عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في السنوات الأخيرة.

كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، ويتيح للمواطنين التواصل مع مسؤول خدمة العملاء على الخط الساخن 19680.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": على المتقدم تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
خطوة ثانية "2": على المتقدم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لابد من أن تكون البطاقة سارية.
خطوة ثالثة "3": علي المتقدم الضغط على أيقونة «استعلام».
خطوة رابعة "8": تظهر أمام المتقدم نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو متوقفة ونوع البطاقة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة الجديدة، جاءت علي النحو التالي:

• من كان يحصل على 500 جنيه أصبحت بعد الزيادة 652 جنيها.
• من كان يحصل من المسنين على 450 جنيها أصبحت بعد الزيادة 562.5 جنيه.
• من كان يحصل من ذوي الهمم على 450 جنيها أصبحت بعد الزيادة 562.5 جنيه.
• من كان يحصل من الأيتام على 350 جنيها أصبحت بعد الزيادة 437.5 جنيه.

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، نوفر للمواطنين المستفيدين للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، من خلال:

• الفيزا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM.
• من خلال منافذ فوري.
• الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
• بنك ناصر الاجتماعي وتتواجد فروعه في جميع المحافظات.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي سياق آخر، نعرض للمواطنين شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: تقديم تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته، بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمارهم.
الشرط الثاني: إثبات عدم العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
الشرط الثالث: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويشمل هذا أفراد أسرته.
الشرط الرابع: تقديم جميع الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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