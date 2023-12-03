الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"شغال" بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

في إطار حرصنا على نشر جميع مايهم المواطنين، ننشر رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، كما يتسائل الكثير الآن عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث كانت وفرت الحكومة المصرية طرق للاستعلام  عبر موقع “وزارة التضامن الاجتماعي” الرسمي لكل المواطنين في مصر.

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

 

-خطوة أولى: للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10 

-خطوة ثانية: اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.

-خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

-خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «استعلام».

-خطوة خامسة: تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض المقدم سابقا.


كيفية تقديم شكوي لمشروع تكافل وكرامة 2023


ومن هذا الجانب، يمكن للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب، وذلك عبر الاجراءات التالية:

-في الأول يجب الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــا

-ثانيا: اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.

-ثالثا: كتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

-رابعا: يجب الضغط على أيقونة « تسجيل شكوي».

-خامسا: ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة.


 شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2023


-تتضمن الشروط أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

-تتضمن الشروط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، ويشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

-تتضمن الشروط عدم ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.

-تتضمن الشروط عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء».

-تتضمن الشروط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

-تتضمن الشروط عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

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هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

 

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

 

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

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