خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

يحرص جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وذلك من ضمن البرامج الخاصة بالدعم تقدم لجميع المواطنين بمصر الذين سيكونوا مستحقين الدعم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، والخطوات وشروط القبول في البرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويتاح الحصول على تلك الأسماء الجديدة وكذلك الاطلاع عليها من خلال القيام بالآتي:

قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن، عقب الدخول هنا.

ثم قم بالضغط على زر عرض النتيجة، وسوف تظهر أمامه بشكل مباشر النتيجة الخاصة وخاصة بالدعم المتعلق به بتكافل وكرامة، ولاسيما أنه لكي يحصل مواطن بهذا الدعم الخاص بتكافل وكرامه، سيلزم عليه أن تتوفر به شروط البرنامج.

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شروط صرف دعم تكافل وكرامة

ويمكن الحصول على هذا الدعم إن قد توفرت في المتقدم شروط البرنامج التي يكون من ضمنها الآتي:

شرط الجنسية المصرية يكون أساسي لتلقي الدعم.

كذلك لا ينبغي ان سيكون للمتقدم تأمين اجتماعي.

كما ان يكون من شروط البرنامج، أنه لا ينبغي ان سيكون للمتقدم تأمين صحي.

وكذلك يكون من ضمن الشروط الخاصة في برنامج تكافل وكرامة، أنه يجب ان يكون الشخص المتقدم دخله الشهري محدود.

وهذا يكون بجانب انه يجب ان سوف يكون المتقدم مقيم بمصر إقامة تكون دائمة.

كما أنه لا يجب أن سيكون الشخص المتقدم حاصل على دعم آخر من أي برنامج دعم بالدولة.

وكذلك أن يكون من ضمن الشروط الخاصة بالبرنامج، أنه لا يجب أن سيكون للمتقدم عقارات باسمه.

وهذا بجانب انه لا سينبغي أن سيكون للمتقدم أصول باهظة الثمن.

كيفية تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

يتاح للمواطن عقب أن يستعلم عن قبوله في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة ان سيتقدم بشكواه من خلال ما يلي: