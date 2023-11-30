الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة.

وفي السطور التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

كما يمكنك التواصل علي الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة علي الرقم التالي: «19680»، أو من خلال البريد الإلكتروني لاستقبال والرد علي الشكوي إن وجدت من خلال الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة “تسجيل شكوى”.
الخطوة الرابعة: ستظهر أمامك صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.
الخطوة الخامسة: اختيار المحافظة والإدارة الاجتماعية / قسم الشرطة التابع له.

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر


الخطوة السادسة: تظهر أمامك هذه البيانات تلقائيًا في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.
الخطوة السابعة: تحديد نوع الشكوي، ثم يكتب عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي ويدخل رقم التليفون ورقم الهاتف الأرضي.
الخطوة الثامنة: الضغط على أيقونة تسجيل لتظهر له رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.
الخطوة التاسعة: طباعة الشكوى التي قام بتسجيلها على الموقع إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

ولكل من يرغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يتيح لك ذلك من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
خطوة ثانية "2": ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
خطوة ثالثة "3": الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.
خطوة رابعة "4": يظهر أمامك بعض البيانات مثل المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل فيها.
خطوة خامسة "5": يظهر اسم المواطن ثلاثي ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، وكذلك نوع البطاقة.
خطوة سادسة "6": الضغط على زر الاستعلام حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).

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بالرقم القومي فقط| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

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