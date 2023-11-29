رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لصرف المعاش
يحرص المواطنين مع المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة معرفة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث أتاحت الحكومة المصرية بإمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.
خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023
- قم بالدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك يكون من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
- ثم اختر قائمة «استعلام عن نتيجتك» وتكون من أعلى الشاشة.
- قم بكتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة «استعلام».
- سوف تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، وتكون بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وايضا أسباب الرفض.
تقديم شكوي لمشروع تكافل وكرامة 2023
ويحق للشخص المتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتائج الاستعلام عن تكافل وكرامة بحالة رفض الطلب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
- اختر أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.
- كتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- ثم اضغط على أيقونة « تسجيل شكوي».
- ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.
شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2023
- أن يستدل للشخص على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة في برنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، وسيشترط لصرف المعاش التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
- عدم ملكية سيارات أو ملكية جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.
- عدم امتلاك معدات ثقيلة وذلك مثل «لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء».
- عدم ملكية عقار أو ملكية أكثر من عقار بخلاف السكن.
- وعدم ملكية أرض زراعية تساوي «نصف فدان فأكثر».