رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لصرف المعاش

يحرص المواطنين مع المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة معرفة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث أتاحت الحكومة المصرية بإمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

قم بالدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك يكون من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا. ثم اختر قائمة «استعلام عن نتيجتك» وتكون من أعلى الشاشة. قم بكتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة. ثم قم بالضغط على أيقونة «استعلام». سوف تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، وتكون بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وايضا أسباب الرفض.

تقديم شكوي لمشروع تكافل وكرامة 2023

ويحق للشخص المتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتائج الاستعلام عن تكافل وكرامة بحالة رفض الطلب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

اختر أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.

كتابة الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

ثم اضغط على أيقونة « تسجيل شكوي».

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2023