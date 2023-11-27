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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث الكثيرون عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، والتي تشمل 5 ملايين أسرة، وهو ما دفع العديد من مستحقي الدعم إلى السؤال عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الفئات المستحقة لـ معاش تكافل وكرامة، وهم المسنين والأرامل والمطلقات والحاضنات لأطفال والأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب والأم، وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة أن تنطبق الشروط الآتية عليهم، يجب ألا يكون المتقدم للاستفادة من معاش تكافل وكرامة يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وألا يكون المتقدم للاستفادة من معاش تكافل وكرامة يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، ويشترط أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن 6 لسن 18 بمراحل التعليم المختلفة، وأن يكون المتقدمون لبرنامج «تكافل وكرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

خطوات التقديم لمعاش تكافل وكرامة

يحصل المستحقين على معاش تكافل وكرامة بعد تقديم المستندات التالية :

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وأفراد أسرته.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا.

قيد طالب للأبناء الجامعيين.

صورة بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة.

صورة شهادة الطلاق أو ما يدل على الانفصال.

إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 الآن وقيمة الزيادة

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