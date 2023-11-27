الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الأسماء الجدد.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومى لجميع الشهور

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تحظى الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 باهتمام كبير وعمليات بحث مرتفعة على محركات البحث الإلكترونية في مصر، بالتزامن مع استمرار استقبال وزارة التضامن الاجتماعي طلبات التسجيل في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي 

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير آلية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي لجميع المتقدمين بطلبات الاشتراك للحصول على الدعم النقدي على مدار الأشهر الماضية.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  1. تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.
  2. الضغط على اختيار تكافل وكرامة.
  3. كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم بطلب الاشتراك في البرنامج.
  4. تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
  5. كتابة رقم التليفون المحمول الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  6. الضغط على كلمة «استعلام».
  7. الانتظار ثواني لتظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة خلال اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي.

ويتم صرف المعاش للمشتركين في برامج الحماية الاجتماعية عبر ماكينات الصراف الآلي، بعيدًا عن مواعيد صرف معاشات التقاعد ومرتبات الموظفين للتخفيف من حدة الزحام.


كيفية الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وعن كيفية الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية من قبل الفئات المستهدفة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يمكن تجهيز المستندات التالية والتوجه بها إلى أقرب وحدة للشئون الاجتماعية لفحص الحالة والتأكد من استحقاقها:-

  • صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن.

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