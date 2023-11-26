تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة لحماية الفقراء من تبعات التضخم التي تعاني منها اقتصاديات العالم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023/2024

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط: https://tk.moss.gov.eg/.

اضغط على "معاش تكافل وكرامة".

قم إدخال الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك قائمة بالأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى حالة كل اسم، سواء كان "مقبول" أو "مرفوض".

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 15335.

ما هي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023؟

يُصرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية، أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة، وهي: المسنون، والأرامل، والمطلقات، والحاضنات لأطفال، والأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب والأم، وذوي الاحتياجات الخاصة، أن يكون المتقدم من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

أن لا يتقاضى المتقدم أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية، أن لا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أن لا يملك المتقدم أو أحد أفراد أسرته محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك.

أن لا يملك المتقدم أو أحد أفراد أسرته أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم، أن لا يملك المتقدم أو أحد أفراد أسرته نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

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