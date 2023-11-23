الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023 وأبرز مميزاتها

الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023، وذلك نظرا للميزات الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعي والذي حقق نجاح كبير خلال السنوات الماضية، لذا يتسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023.

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2023

وتهتم وزارة الإسكان بالإعلان المستمر عن موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023 وذلك نظرا للإقبال الضخم من المواطنين على حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023، وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي في بيان سابق، أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان رقم 18 لمحدودي الدخل يكون في الربع الأخير من 2023، أو في بداية العام الجديد 2024، ومن المقرر أن يتضمن الطرح مساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترا.

مميزات شقق الإسكان الاجتماعي 

وتتميز شقق الإسكان الإجتماعي بقدرة المواطنين على دفع قيمة الوحدة نظرا للتسهيلات الكبيرة التى توفرها الدولة لإمكانية حجز شقق الإسكان الإجتماعين إلي جانب ذلك فتتميز شقق الإسكان الإجتماعي بتواجدها داخل مناطق مميزة 

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان التكميلي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول على شقة

التمويل العقاري.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي إلكترونيًا

الإعلان 18.. موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وقيمة القسط

كما تتميز شقق الإسكان الإجتماعي أن أسعارها شققها فى الإعلان الـ18، تتراوح ما بين 245.000 و360.000 جنيه. ويتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، على أن تكون شقق بمساحة 75 مترا تبدأ من بمقدم 15 ألف جنية للوحدة كما سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، على أن يتم سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

فكل تلك المميزات جعلت المواطنين يتسألوا بشكل مستمر على كيفية التسجيل فى شقق الإسكان الإجتماعي للإستفادة من كل تلك المميزات خاصة أن سعر الشقق مقارنة بأسعار الشقق الآخري لا يوجد مقارنة نهائيا، فالدولة تعمل بشكل مستمر على دعم المواطن المصري وتقديم العون له سواء في المعيشة أو توفير سكن أدمي له يتمكن من خلال بالعيش بحياه كريمة، وهو ام يجعل المواطنين يتسألوا بشكل مستمر على إمكانية حجز شقق الإسكان الإجتماعي لعام 2023.

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