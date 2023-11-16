موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول على شقة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من الكلمات البحثية التي تصدرت محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يرغب الكثيرين معرفة الموعد الرسمي لفتح موعد حجز شقق الاسكان وشروط الحصول عليها وطريقة التسجيل للحصول على شقة سكنية من خلال االموقع الإلكتروني للوزارة.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الوزارة لحجز الشقة ورابط الاستعلام وشروط الحصول على شقة ضمن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعي، حيث يترقب الكثير من المواطنين موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان 18.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ويبحث آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي، معرفة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال 3 شهور الأخيرة من عام 2023، أو مع بداية عام 2024 الجديد.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وفقًا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي فإنَّ المتقدم يقوم بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 على الوحدات التي تتراوح ما بين 75 و90 متر، بالإضافة إلى دفع مقدم 15 ألف جنية للوحدة ويقوم بسداد 10% عند الاستلام وتقسيط الباقي من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري على 30 سنة كحد أقصى.

وأشار صندوق الإسكان في بيانه إلى أن أسعار الشقق التي تخص الإسكان الاجتماعي تتراوح سعرها ما بين 245.000 و360.000 جنيه مصري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكنك الآن أن تقوم بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان والتمويل العقاري هنـــــــــــا. قم باختيار أيقونة "تقديم طلب تخصيص الوحدات السكنية" واضغط عليها. قم بتحديد رقم المشروع الإسكاني الراغب فيه (على بيل المثال إعلان 18). تأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات والأوراق المُعلن عنها. بعد نهاية كتابة كافة البيانات صحيحة قم بالضغط على أيقونة "الحفظ".

شروط الحصول على شقق الإسكان 2023

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي "مصري الجنسية".

أن يتراوح سن المتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي ما بين 21 و 50 عامًا.

يجب أن لا يتجاوز قيمة الدخل الشهري لـ المتقدم عن 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

يجب أن لا يكون المتقدم على الإعلان قد حصل على وحدة سكنية من قبل.

أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي توفر الوحدة السكنية.

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