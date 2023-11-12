الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

تتيح وزارة الإسكان تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 مرة كل عام، وفق الشروط التي تحددها الوزارة مسبقًا، ويتم طرح الإعلان الجديد عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمساحات الجديدة المطروحة والأسعار وطرق السداد، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023. 

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتم طرق شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الربع الأخير من عام 2023، أو في بداية عام 2024، بينما طرحت وزارة الإسكان بالفعل عن طريق جهاز مدينة أكتوبر الجديدة شقق سكنية، في عدة مدن جديدة من بينها مدينة أكتوبر الجديدة.

على أن تكون  مساحات شقق سكن لكل المصريين 5  بين 75 و90 مترًا، وأسعارها بين 350 ألفًا و450 ألف جنيه.

وذلك وفق الشروط التي تحددها وزارة الإسكان وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا، وألا يزيد سن المتقدمين من أصحاب المعاشات على 75 عامًا، ألا يزيد دخل الأسرة عن 4500 جنيه شهريًا وقد يتم تغييرها مع الاعلان الجديد، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك وحدة سكنية.

رسميًا.. موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان 18

الأوراق المطلوبة لتقديم شقق الاسكان 

غالبًا ما تكون الأوراق المطلوبة لتقديم شقق الاسكان هي نفسها في جميع الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي  وتشمل صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم وزوجته على أن تكون (سارية)، قسيمة الزواج، شهادة ميلاد الأبناء، تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية، مستند يفيد بإثبات الدخل على أن يكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز، إيصال سداد مقدم الحجز وكذلك مصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

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الإعلان 18.. موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وقيمة القسط

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