رسميًا.. موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان 18

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 18.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام خلال الساعات الماضية، من ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من خلال مشروعات الإسكان الإجتماعى وصندوق التمويل العقاري، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير وحدات سكنية جديدة بشروط ميسرة وبالتقسيط على عشرين عاما، مع إنتظار إعلان صندوق الإسكان الإجتماعى موعد طرح الوحدات السكنية.

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إضافة إلى ذلك، أعلن صندوق الإسكان الإجتماعى برئاسة مى عبد الحميد، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكس وشبكة الإنترنت، عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الثامن عشر، بشروط ميسرة لجميع المواطنين.

متى موعد طرح كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي

كما أكد صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إتمام الاستعدادات لطرح كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعى في الإعلان الجديد الثامن عشر، والمتوقع إعلانه بداية العام المقبل 2824، وشراء كراسة الشروط من خلال مختلف فروع الهيئة القومية للبريد.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي

وتستعرض "الدستور" موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة توفير مسكن لكل مواطن

حيث، أعلن صندوق الإسكان الإجتماعى، طرح الوحدات السكنية الجديدة بمساحات 90 متر مربع و75 مترًا مربعًا ضمن الإعلان 18، وذلك نهاية شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2023، بفائدة بسيكة وبالتقسيط على مدد طويلة وفقًا لسن المتقدم والتى تصل إلى 20 عامًا تيسيرا على المواطنين.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي

كما إنه خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار، تسليم العديد من الوحدات السكنية في حلوان ودمياط الجديدة، ضمن خطة وزارة الإسكان لتوفير آلاف الوحدات السكنية للراغبين، ومنها ايضا وحدات سكن مصر وجنى ودار مصر والقرنفل، كما إنها وحدات مجهزة وتم تشطيبها استعدادا لتسليمها إلى المستحقين، وأيضًا توفير شقق الإسكان الاجتماعى بأكتوبر والعبور والشروق.

فى الختام، أكد صنزوق الإسكان الإجتماعى، توفير الوحدات السكنية الخاصة بالاعلان الجديد بداية العام 2024 في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مسكن ملائم وبفترة سداد طويلة لكافة المواطنين المصريين.