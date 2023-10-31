رابط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الأوراق والموعد

مع اقتراب طرح كراسة الشروط للإعلان الـ 18 زاد البحث عن رابط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من الراغبين في تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية في أحد المحافظات.

رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية في أحد مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظات والتي يتم طرحها وفقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وتوفر المبادرة أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وفقا للشروط التي وضعها البنك المركزي المصري لدعم تمليك الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم التسليم في غضون 18 شهر فقط من الموافقة على طلب التخصيص.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي في الاعلان ال 18

أكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن كراسات الشروط للاعلان الـ18 وتفعيل رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2023 سيكون خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023 أو خلال شهر يناير 2024 المقبل على أقصى تقدير حيث يتم الإعلان عن كافة التفاصيل والشروط اللازمة والتي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان مصري الجنسية.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من مشاريع الاسكان الاجتماعي السابقة.

أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية من 21 _ 50 سنة.

إن يكون صافي دخله الشهري متوافق مع الإعلان المطروح.



الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة أوراق يجب أن يتم تحميلها عبر الموقع الالكتروني أثناء تقديم طلب التخصيص والتي تتلخص فيما يلي:-



صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. صورة من شهادة ميلاد الأبناء إن وجدت.

صورة من قسيمة الزواج إن وجدت.

صورة من إيصال المرافق للعقار الذي يسكن فيه الراغب في التخصيص حاليا.

صورة من إقرار الدخل الشهري أو الثانوي.

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