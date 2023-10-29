الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يهتم الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 16 على معرفة موعد استلام الوحدات والاستعلام عن نتيجة الطلب بعد أن انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 في نهاية العام الماضي.

طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 16 

 ويبحث المتقدمون عبر منصات التواصل ومحرك البحث جوجل عن طرق الاستعلام عن هذه الشقق، وقد كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدة طرق للاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للمواطنين سنوضح هذه طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 16 في هذا التقرير.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديد 2023 بعد مد فتح التحويلات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 برقم البطاقة وأسعار الوحدات

الإعلان رقم 16 للإسكان الاجتماعي

يمكنك استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16، بعد أن أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبدأ التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 بتاريخ 1 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3". وقد انتهى التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16

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حدد صندوق الإسكان طريقة استعلام بالرقم القومي في الإعلان رقم 16 من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحبه إلى رقم 1124، وسيتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم. 

كيفية  الاستعلام الإلكتروني عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 16 بالرقم القومي.

يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 عن طريق الدخول على الرابط المتاح واتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- اختر أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال رقم المشروع الذي تقدمت به للحصول على وحدة سكنية.

- إدخال جميع بيانات المتقدم للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16.

- انقر على زر "استعلام".

- ستظهر حالة طلبك المقدم للتخصيص، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب.

كيف يمكنني استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي؟

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى وجود طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16، وذلك من خلال عدة أرقام ساخنة متاحة للرد على جميع استفسارات المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهي:

- اتصل بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

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