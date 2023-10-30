الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات الحصول على وحدة

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 يتم فتح باب الحجز بها وفق الشروط التي يضعها صندوق الإسكان مرة كل عام، ويتم نشر تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي للصندوق وأسعار الشقق ومساحتها، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023. 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وفقًا لآخر التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الربع الأخير من عام 2023، أو في بداية عام 2024،  ومن المقرر أن يتضمن الطرح مساحات تتراوح ما بين 75 و 90 مترا.

وسيتم الإعلان عن موعد فتح الحجز بشكل رسمي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول الشروط والإجراءات الخاصة بالطرح في وقت لاحق.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان 18

كيفية حجز شقق الإسكان والتعمير 2023 وخطوات الطرح والتخصيص

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023  تكون موحدة في أغلب الإعلانات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، ألا يزيد دخل الأسرة عن 4500 جنيه شهريًا، ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك وحدة سكنية.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومن بدأ طرح شقق الاسكان الاجتماعي تستطيع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من خلال زيارة  موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

، تسجيل حساب جديد على الموقع، اختيار الإعلان الذي ترغب في التقديم عليه، قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالإعلان، إدخال البيانات المطلوبة في استمارة التقديم، سداد مقدم الحجز، انتظار النتيجة إما بحصولك على شقة أو رفض الطلب. 

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بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديد 2023 بعد مد فتح التحويلات

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بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

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