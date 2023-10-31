الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستشار وزير الإسكان: تغطية الصرف الصحي لـ45% من الريف ضمن "حياة كريمة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، إن القيادة السياسية لديها إصرار على استكمال مشروع "حياة كريمة"، وتنفيذ مرحلتها الثانية والثالثة، رغم التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد حققت العدل لمجموعه كبيرة من المواطنين، لم تكن تصل إليهم الخدمات.  

الصرف الصحي يغطي 45% من الريف

وأضاف "حمدي"، خلال اجتماع لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أنه يكفي الإشارة إلى الوصول بخدمة الصرف الصحي إلى 45% من الريف، مقابل 12% عام 2014، والوصول إلى 70% من خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك خلال 3 سنوات فقط، منذ انطلاق مشروع حياة كريمة.

وتابع "حمدي" أن الهيئة القومية للصرف الصحي كانت تخدم 90 قرية في العام، ليصبح اليوم، وفي ظل حياة كريمة، بلغ إجمالي ما تخدمه حاليًا 1500 قرية.

وتعقيبا على طلب النائب أحمد حجازي بشأن إنهاء اجراءات توصيل الصرف الصحي بمنطقة كوبري الفحل بقرية مليح مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، لاسيما ومعاناتها من عدم وجود خدمة الصرف الصحي وتم اعداد المقايسة التقديرية اللازمة وفير الأرض اللازمة لإقامة المشروع واستخراج كافة التصاريح اللازمة بالجهود الذاتية، قال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إيهاب خضر، إن هذه الامتدادات خارج الحيز العمراني.

وأضاف:"طالما خرجنا من منطقه لا نستطيع الرجوع اليها الا بمشروع جديد، فضلا عن ضروره تحويزها عمرانيا وهتدخل مع حياه كريمة".

ومن جهته؛ علق أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، بأنه يعاد النظر في جميع الأحوزة العمرانية، وأن آليه دخول خدمات الصرف الصحي، إما أن تكون بشبكات أو رافع فتدخل ضمن مشروع حياة كريمة، أو استكمالات فتحال للشركة القابضة.

مستشار وزير الإسكان القيادة السياسية حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الاسكان والمرافق مجلس النواب

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