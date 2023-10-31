الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حياة كريمة في البلد

دعم كامل للأهالى.. "حياة كريمة" تطلق مبادرة "أنت الحياة" فى القليوبية

متطوعي حياة كريمة
متطوعي حياة كريمة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة القليوبية بقرية نوى مركز شبين القناطر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات للأهالي، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة، بما يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الفرد اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا بقرى محافظات حياة كريمة. 

وتستكمل المبادرة على مدار الأيام المقبلة تقديم الدعم وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، من عقد أنشطة رياضية ومسابقات، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات للنساء وكبار السن والأطفال، ويأتي ذلك استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

توعية المرأة

وتضمنت أنشطة المبادرة الندوات التوعوية الإرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما تشمل الفعاليات تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

أنشطة ثقافية

ولم تغفل المبادرة تقديم الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية السيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب، فقد تنوعت أنشطة المبادرة، كذلك تشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية، فضلًا عما تقدمه مبادرة "اتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم. 

جدير بالذكر أنه ضمن مبادرة حياة كريمة، فقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

دور المؤسسة في تنمية المجتمع 

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

مصر حياة كريمه أنت الحياة القليوبية تنمية المجتمع

مواد متعلقة

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من رؤساء الاتحادات الرياضية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل ممثل الاتحاد الأوروبى (صور)

أبرز رسائل السفير الفلسطيني خلال زيارته لمقر حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الطريق إلى الاتحادية.. حملة السيسى تستقبل وفد «المحامين»: «ندعمه لولاية جديدة»

السفير الفلسطينى من مقر حملة "السيسى الانتخابية": سنعود يومًا ما لتعمير أراضينا

حملة المرشح الرئاسى "السيسى" تعلن تضامنها الكامل مع حقوق الشعب الفلسطينى

حملة السيسى الرئاسية تعقد لقاءً مفتوحًا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية المصرية

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفير الفلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا