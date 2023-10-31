دعم كامل للأهالى.. "حياة كريمة" تطلق مبادرة "أنت الحياة" فى القليوبية

حياة كريمة في البلد

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة القليوبية بقرية نوى مركز شبين القناطر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات للأهالي، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة، بما يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الفرد اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا بقرى محافظات حياة كريمة.

وتستكمل المبادرة على مدار الأيام المقبلة تقديم الدعم وخدماتها وأنشطتها المتنوعة، من عقد أنشطة رياضية ومسابقات، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات للنساء وكبار السن والأطفال، ويأتي ذلك استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

توعية المرأة

وتضمنت أنشطة المبادرة الندوات التوعوية الإرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما تشمل الفعاليات تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

أنشطة ثقافية

ولم تغفل المبادرة تقديم الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية السيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب، فقد تنوعت أنشطة المبادرة، كذلك تشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية، فضلًا عما تقدمه مبادرة "اتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

جدير بالذكر أنه ضمن مبادرة حياة كريمة، فقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

دور المؤسسة في تنمية المجتمع

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.