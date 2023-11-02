الخميس 02 نوفمبر 2023
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مصر

الاستعلام عن طلبات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي كونها تتاح بسعر مناسب مدعوم من الدولة ويتاح تقسيطها على نحو 30 عامًا، وبالتوازي مع ذلك تواصل الدولة جهودها في توفير المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي ويهتم المتقدمون للحصول على هذه الوحدات بمعرفة موعد استلامها والاستعلام عن نتيجة الطلب. 

الاستعلام عن طلبات التقديم في  شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان (رقم 16) في نهاية العام الماضي، ومن ثم يبحث المتقدمون عن طرق للاستعلام عن الشقق، وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرق للاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16. سنستعرض هذه الطرق في السطور القادمة.

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طرق الاستعلام عن طلبات التقديم في الإسكان الاجتماعي

وقال صندوق التمويل العقاري إن هناك عدة طرق يمكن عن طريقها الاستعلام عن نتيجة طلبات الإسكان الإجتماعي في الاعلان 16 بالرقم القومي، لذلك وفرت موقع إلكتروني للتسهيل على المتقدم وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن طلبات الإسكان الاجتماعي الاعلان 16

1) قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابـط.

2) اختر أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

3) ادخل رقم المشروع الذي تقدمت به للحصول على وحدة سكنية.

4) قم بإدخال جميع بيانات المتقدم للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16.

5) انقر على زر "استعلام".

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6) ستظهر لك حالة طلبك المقدم للتخصيص، وفي حال الرفض سيتم ذكر السبب.

استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كان صندوق الإسكان الاجتماعي قد أشار إلى وجود عدة طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 من خلال عدة أرقام ساخنة متاحة للرد على استفسارات المتقدمين لحجز هذه الشقق، وهى:

- اتصل بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما حدد صندوق الإسكان طريقة استعلام بالرقم القومي في الإعلان رقم 16 من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحبه إلى رقم 1124 وسيتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

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رابط صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

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