مع بداية العد التنازلي لقرب موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر جوجل، يحرص المواطنين وخاصة الشباب معرفة موعد طرح الشقق، حيث تقترب وزارة الإسكان المصرية والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بمصر ودعم التمويل العقاري من الطرح لكراسة شروط شقق الإسكان لعام 2023 بجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد في محافظات الجمهورية لكي تسهل التعامل مع جميع المواطنين وسداد كافة مقدمات الحجز للمشروعات السكنية المطروحة التي ستنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وأسعار ومواصفات الوحدات المطروحة في المشروعات الجديدة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لعام 2023 والتي سوف تطرحها وزارة الإسكان والمرافق في مصر والمجتمعات العمرانية وتكون بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بمصر، ودعم التمويل العقاري في الربع الأخير من 2023 والذي سيستهدف فئة محدودي الدخل من جميع محافظات الجمهورية.

موعد فتح باب التقديم في شقق الإسكان 2023

وأكدت وزارة الإسكان بمصر والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر ودعم التمويل العقاري سوف تفتح باب التقديم بالإعلان الـ18 للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لفئات محدودة الدخل وذلك يكون خلال الربع الخير في العام الحالى أو الأيام الأولى للعام المقبل 2024 ويتاح التقديم فيها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بصندوق التمويل العقاري من هنا.

أسعار ومواصفات الوحدات المطروحة في المشروعات الجديدة

تحدد كراسات الشروط جميع مواصفات الوحدة السكنية المطروحة بالمشروعات الجديدة وأسعارها ومساحاتها، وكذلك أماكن طرح الوحدات بكافة محافظات الجمهورية والشروط التي سيجب توافرها في المتقدم وتكون بطلب تخصيص وحدات سكنية بالمشروعات الجديدة المنتشرة في جميع المحافظات للفئات متوسطة ومحدودة الدخل والتي ستستهدفهم الدولة بمشروعاتها السكنية.

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كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023

تطرح وزارة الإسكان والمرافق بمصر والمجتمعات العمرانية وتكون بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لكراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023 بكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد في كافة محافظات الجمهورية من أجل تسهيل التعامل مع جميع المواطنين وسداد مقدمات الحجز لجميع المشروعات السكنية المطروحة بالمشروعات التي ستنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات.