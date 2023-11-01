الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تسليم وحدات "زهور 15 مايو" لمتضررى أحداث السيول

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إجراءات تسليم وحدات "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، الذين كانوا يقطنون بمنطقة "زرايب مايو" سابقًا.

وسَلَّم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبدالمطلب ممدوح، محاضر استلام الوحدات السكنية بمشروع "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول- وقعت عام 2020- بمنطقة الزرايب سابقا في مدينة 15 مايو، وذلك خلال احتفال كبير أقامه القس أثناسيوس راعي كنيسة الزرايب، وبحضور المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وأعضاء مجلس النواب، ونواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بتسليم الوحدات للمستحقين، ولفيف من القيادات التنفيذية والخدمية بالمدينة.

منطقة زهور مايو

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو، نفذت مشروع "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها "عمارات سكنية- حظائر نموذجية- محطات تجميع"، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.

من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو المهندس مصطفى سعيد، أن هذا اليوم الذي ننتهي فيه من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع "زهور مايو"، بمثابة عيد لجميع المستحقين للوحدات، والجهات التنفيذية والخدمية بالمدينة، وجميع العاملين بجهاز المدينة، الذين تكلل جهدهم بالنجاح، وهاهم يرون ثمرة عملهم وجهدهم في توفير وحدات سكنية عصرية وحضارية في مجتمع عمراني مكتمل الخدمات، لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب سابقًا.

وزير الإسكان السيول تسليم وحدات زهور 15 مايو أحداث السيول زرايب مايو هيئة المجتمعات العمرانية

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