الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

شقق الاسكان
شقق الاسكان

"موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023" يستحوذ هذا السؤال على اهتمام الكثير من المواطنين الذين يبحثون عنه سواء على محرك البحث جوجل أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التي تنشر بصورة مستمرة التفاصيل الكاملة عن مشروعات الاسكان بصورة دورية.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

نلقى الضوء في هذا التقرير على موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 وفق البيانات والأخبار السابقة المتداولة عن الموعد المتوقع لطرح شقق الاسكان الاجتماعي. 

ويقوم صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة دورية بالإعلان عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي فور الانتهاء من نتائج فرز وبدء أقساط الإعلانات المطروحة بالفعل مع الإقبال الكبير التي تشهده هذه الوحدات من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على وحدة سكنية برعاية وتنفيذ وزارة الاسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي.

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد المقرر فيه طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وإن كان من المتوقع أن يكون هذا الإعلان إما في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2024 مباشرة. 

بالرقم القومى.. طرق الاستعلام عن وحدات الإعلان الـ16 بمشروع الإسكان الاجتماعى

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023.. موعد فتح باب التقديم

ومن المقرر أن يتم طرح إعلان تكميلي للإعلان الحالي لوحدات سكن لكل المصريين 3 والذي تم الإعلان عن نتيجة المتقدمين للوحدات منذ أسابيع وتم بدء دفع الأقساط للمقبولين في الوحدات منذ منتصف أكتوبر الجاري، وفتح باب التحويلات للمواطنين للمشروعات المتوافر بها وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين

آخر موعد لـ تحويل شقق الاسكان الاجتماعي 2023

ففي الوقت الحالي ينتهي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من عمليات التحويلات التي تتم من المواطنين الراغبين في نقل الوحدة السكنية سواء من محافظة لمحافظة أخرى أو من منطقة لمنطقة أخرى في نفس المحافظة في إعلان التحويلات الذي أعلن عنه الصندوق من أسابيع وينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021. 

ويكون التحويل من خلال الموقع الالكتروني للصندوق من هنا https://cservices.shmff.gov.eg

من مركز خدمة المواطنين

 يتم اختيار الطلبات 

ثم اختيار ايقونة تعديل حجز  الوحدة السكنية

 واتباع خطوات التحويل والتي ينتهي اليوم بالفعل 

ثم انتظار نتيجة التحويلات 

txt

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات الحصول على وحدة

txt

بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 الإسكان الاجتماعى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

مواد متعلقة

بعدة طرق خطوات الاستعلام عن الشكاوى الحكومية الموحدة

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي 2023

تعقد الامتحانات من خلاله.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

من القرآن والسنة والأحاديث.. افضل 100 دعاء للمتوفي

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين

موعد تقديم مسابقة الـ30 ألف معلم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

لينك الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا