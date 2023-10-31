اعرف موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

"موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023" يستحوذ هذا السؤال على اهتمام الكثير من المواطنين الذين يبحثون عنه سواء على محرك البحث جوجل أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التي تنشر بصورة مستمرة التفاصيل الكاملة عن مشروعات الاسكان بصورة دورية.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023

نلقى الضوء في هذا التقرير على موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 وفق البيانات والأخبار السابقة المتداولة عن الموعد المتوقع لطرح شقق الاسكان الاجتماعي.

ويقوم صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة دورية بالإعلان عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي فور الانتهاء من نتائج فرز وبدء أقساط الإعلانات المطروحة بالفعل مع الإقبال الكبير التي تشهده هذه الوحدات من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على وحدة سكنية برعاية وتنفيذ وزارة الاسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي.

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد المقرر فيه طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وإن كان من المتوقع أن يكون هذا الإعلان إما في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2024 مباشرة.

ومن المقرر أن يتم طرح إعلان تكميلي للإعلان الحالي لوحدات سكن لكل المصريين 3 والذي تم الإعلان عن نتيجة المتقدمين للوحدات منذ أسابيع وتم بدء دفع الأقساط للمقبولين في الوحدات منذ منتصف أكتوبر الجاري، وفتح باب التحويلات للمواطنين للمشروعات المتوافر بها وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين

آخر موعد لـ تحويل شقق الاسكان الاجتماعي 2023

ففي الوقت الحالي ينتهي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من عمليات التحويلات التي تتم من المواطنين الراغبين في نقل الوحدة السكنية سواء من محافظة لمحافظة أخرى أو من منطقة لمنطقة أخرى في نفس المحافظة في إعلان التحويلات الذي أعلن عنه الصندوق من أسابيع وينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021.

ويكون التحويل من خلال الموقع الالكتروني للصندوق من هنا https://cservices.shmff.gov.eg

من مركز خدمة المواطنين

يتم اختيار الطلبات

ثم اختيار ايقونة تعديل حجز الوحدة السكنية

واتباع خطوات التحويل والتي ينتهي اليوم بالفعل

ثم انتظار نتيجة التحويلات