بالرقم القومى.. طرق الاستعلام عن وحدات الإعلان الـ16 بمشروع الإسكان الاجتماعى

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالاستعلام عن طلبات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16، لا سيما أنها تؤمن وحدة سكنية بسعر مناسب وعلى أقساط تلائم محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وانتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 في نهاية العام الماضي، ويبحث المتقدمون عن كيفية الاستعلام عنها، ويعرض صندوق الإسكان الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، والتي سنوضحها في هذا التقرير.

تأتي وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3"، حيث تم فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 كاملة التشطيب في أول أكتوبر الماضي، وانتهى التقديم في يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاستعلام الإلكتروني عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي، حيث يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق زيارة رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 واتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الدخول على هذا الرابط.

- اختار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- أدخل رقم المشروع الذي تقدمت به للحصول على وحدة سكنية.

- قم بإدخال جميع بياناتك للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16.

- اضغط على زر "استعلام".

- ستظهر حالة طلبك وإذا تم رفضه سيتم ذكر السبب.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي طرقًا أخرى للاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 من خلال أرقام هواتف ساخنة تتيح للمتقدمين التواصل وطرح جميع استفساراتهم وهي:

- اتصل بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن طلبات شقق الإسكان الاجتماعي من خلال خدمة الرسائل النصية

متاح الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي المدرج في الإعلان رقم 16، عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحب الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الرقم 1124 وتكلفة الرسالة 3 جنيهات.