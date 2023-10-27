خلال أسابيع.. تفاصيل طروحات وحدات الإسكان المقبلة لجميع الشرائح

كشف مصدر مسؤل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الاقتراب من انتهاء التجهيز لطرح وحدات سكنية لكافة الشرائح، خلال الأسابيع المقبلة، نافيا صحة ما يتردد حول اطروحات جارية أو معلنة، وأن كلها من قبيل التحايل لتحقيق مشاهدات وقراءات على وسائل التواصل، داعيا الراغبين إلى انتظار الإعلانات الرسمية من قبل الوزارة.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه لـ"الدستور"، أن الطرح سيكون لوحدات سكن لكل المصريين (4)، المدعومة لصالح محدودى الدخل، وستكون فى أغلب المدن الجديدة، تلبية لرغبة المواطنين.

وأضاف أنه سيكون هناك طرح أيضا لوحدات متوسطي الدخل، ضمن محاور سكن مصر ودار مصر وجنة، وهي وحدات جاهزة التسليم الفوري، وكل من ينطبق عليه الشروط سيتسلم وحدته فور انتهاء اجراءاته البنكية.

وحدات سكن لكل المصريين ستكون بـ330 ألف جنيه

وحول الأسعار، قال إن وحدات سكن لكل المصريين ستكون وفقا لاحتساب السعر الأخير بـ 330 ألف جنيه، بعد أن كانت حوالي 280 فى الطرح الأخير - سكن لكل المصريين 3-، لافتا إلى أن الدولة تتحمل فى هذا السعر نحو 170 ألف جنيه لكل وحدة، حيث يتم محاسبة المقاولون على 500 ألف جنيه للوحدة حاليا، بخلاف سعر الارض والمرافق وأعمال اللاند سكيب.

وأشار إلى أن هناك تأكيد مستمر من وزير الإسكان بالعمل على استدامة طرح وحدات سكن لكل المصريين ضمن المبادرة الرئاسية، تلبية لرغبة المواطنين والقيادة السياسية بذلك، لافتا إلى أننا اقتربنا من تنفيذ مليون وحدة إسكان مدعومة من الدولة لصالح محدودى الدخل، ورغم ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة، إلا أن الدولة ماضية فى تنفيذ ما يلبي رغباتها.

وأكد المصدر على أن الزيادة في أسعار وحدات محور الإسكان المتوسط المعروفة بوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، ستكون وفقا لنسبة التضخم، والفارق في السعر مقارنة بالطرح الأخير لن يكون كبيرا، والحفاظ على السوق العقاري واحدة من الأسباب التي دعت وزارة الإسكان الدخول فيه بهذه القوة، حتى تضمن توازن أسعار السوق بشكل عام.

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري

نموذج للوحدات جاهزة التسليم الفوري