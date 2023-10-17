كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023 وقيمة مقدم جدية الحجز

ارتفعت معدلات البحث عن كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بعد إعلان وزير الإسكان عن طرح وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعدد من المدن الجديدة.

كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023

في التقرير التالي نوضح كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والأماكن التي تم فيها طرح الوحدات الجديدة وقيمة مقدم جدية الحجز الذي تم وضعه للحجز في هذه الوحدات السكنية الجديدة.

يمكن الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق الاسكان الاجتماعي 2023 التي تم طرحها خلال الأسبوع الجاري من هنا

https://drive.google.com/file/d/1SWKcSvzFlMnxuulhKgzJccjA1wSLt3zz/view

موعد بدء حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي

كان قد تم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي وكذلك سكن مصر وجنة بأنظمة سداد ميسرة، وكان موعد التقديم فيها بدأ منذ الأحد الماضي 15 أكتوبر 2023.

تم طرح الوحدات بالمدن التالية:

طرح 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة

288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة

192 وحدة بمدينة ناصر " غرب أسيوط "

144 وحدة بمدينة غرب قنا

148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

موعد انتهاء حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

تم طرح هذه الوحدات للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص الذي يقوم بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

ثم يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان وهو 15 أكتوبر 2023 وحتى 14 نوفمبر 2023.

ويتم إعطاء الشخص المتقدم خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مضافا إليه مصاريف دراسة الطلب وهي 1000 جنيه طبقا لكراسة الشروط.

سعر شقق الاسكان الاجتماعي 2023

مقدم الحجز في وحدات الإسكان المتميز 25 ألف جنيه.

مقدم الحجز في وحدات سكن مصر 50 ألف جنيه.

مقدم الحجز في وحدات جنة 100 ألف جنيه.