الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان المشروع.

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تنفيذ 92 ألفا و322 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.. و7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالى عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودى الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.

وكانقد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 30351.4 فدان.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين) وطرح أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق اشتراطات محددة، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة (تجارى إدارى/ تجارى إدارى سكنى/ تعليمى/ طبى/ حضانة/ نادٍ رياضى/ كومباوند) لزيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل متنوعة لأهالى المحافظة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل وتنسيق العديد من المناطق، بجانب تنفيذ مشروعات الخدمات.

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