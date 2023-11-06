الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن موعد استلام شقق الإعلان 14 بمشروع الإسكان الاجتماعى

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يسعى كثير من المواطنين لمعرفة الإجراءات المطلوبة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان رقم 14، بعد مرور عامين على تقسيط الأقساط الربع سنوية، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 14 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان رقم 14، ويجب على المواطنين اتباع عدة خطوات كالتالي:

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  •  يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق الضغط على الرابط التالي.
  •  يتعين النقر على خيار "استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي". 
  • يجب كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم للشخص المتقدم، مع التأكد أن بطاقة الرقم القومي سارية.
  •  كتابة جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل من قبل المتقدم.
  • النقر على خيار "استعلام عن الوحدات السكنية في الإعلان رقم 14" 
  • اختيار "نتائج الفرز والتظلمات بشأن شقق الإسكان الاجتماعي".

موعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14

 بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، يمكن للأفراد الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 14 باستخدام الرقم القومي، لكن في البداية يجب أن يتم سداد الأقساط الربع سنوية والقيام بالاستعلام الميداني والتحقق من صحة وسلامة المعلومات المقدمة قبل تحويل الملف إلى الجهات المعنية بالتمويل، يجب ملاحظة أن هذه الإجراءات قد تستغرق مدة 3 أشهر.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 

يتراوح مقدم حجز شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 ما بين 48 لـ 55 ألف جنيهًا، ويختلف السعر حسب سعر ومساحة الوحدة السكنية، وتتوفر شقق صندوق الإسكان الاجتماعي في عدة مدن، بما في ذلك مدينة العبور الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، ومدينة بدر، و15 مايو، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوي الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، وأكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار، ومدينة السادات، ومدينة سوهاج الجديدة.

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