"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقصف محيط مستشفى الشفاء وأنباء عن وقوع شهداء

أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، بشير جبر، أن الغارات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأحزمة النارية بمخيم النصيرات، وأنباء عن وقوع شهداء.

أضاف المراسل، أن شمال غزة يتعرض لقصف متواصل خاصة بحي الرمال والشجاعية والزيتون، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع بهذه المنطقة.

كما أن محيط مستشفى الشفاء الطبي تعرض محيطه لقصف مباشر، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد من الشهداء والمصابين، حيث إن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمنطقة شرق غزة.

نوه، أن المنطقة المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تتعرض لقصف من الزوارق البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من الأحزمة النارية بمحيط المستشفى الإندونيسي.