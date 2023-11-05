الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى: إسرائيل لا تأتى بأسلوب الضغط

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السفيرعبدالرحيم الفرا، أن المواقف الأوروبية كانت منحازة للجانب الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر، ولكن هناك حالة من الانقسام حاليا.

وأشار مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في تصريحات متلفزة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تاتي بأسلوب الضغط، مشيرًا أن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لإسرائيل.

وأضاف السفير عبدالرحيم الفرا، أنه إذا قامت بعض الدول الأوروبية لممارسة الضغوط على إسرائيل، فقد يؤثر على موقف الولايات المتحدة لوقف العدوان علي غزة.

ونوه الفرا، إذا استمر الضغط الشعبي، وتغير موقف الدول، قد يسهم بشكل كبير في وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف العدوان وإطلاق النار.

مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي مندوب فلسطين فلسطين الاتحاد الأوروبي السفيرعبد الرحيم الفرا

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