السفير جمال بيومى لـ"إكسترا نيوز": نتنياهو مطلوب للسجن وحربه ضد غزة وسيلة للفرار

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في غزة لا يوصف إلا بـ"الصعب"، مؤكدًا أن نتنياهو مطالب في السجن، وحربه ضد غزة هي وسيلة للفرار من ذلك.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أننا بصدد حكومة مذبذبة في إسرائيل، بسبب تعدد الأحزاب في الكيان الصهيوني.

وأضاف السفير جمال بيومي أن ما فعلته مصر برفض خروج الرعايا الأجانب سيشكل ضغطًا على أمريكا والدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنه موقف بطولي للقيادة المصرية.