الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يكشف تفاصيل القمة العربية الطارئة بشأن غزة

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القمة العربية الطارئة التي ستعقد في السعودية يوم 11 نوفمبر الجاري ستناقش تطور الأوضاع في  قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أسابيع.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن القمة ستصدر عدة قرارات هامة، من بينها وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وأوضح أن القمة ستسعى إلى زيادة الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف العنف والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وأنها ستدعو إلى إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة وتعويض الضحايا والمتضررين.

وأكد فرج أن القمة تعبر عن تضامن العرب مع القضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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