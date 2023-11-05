الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمساحات 75 لـ 90 متر.. موعد التقديم في الاسكان الاجتماعى الاعلان 18

الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى

ترتفع معدلات البحث عن كل المعلومات التي تتعلق بـ مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 في ترقب لإعلان وزارة الإسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي عن الإعلان الجديد لوحدات الإسكان التي يتم بنائها وتصميمها بتنفيذ الدولة وتأتي على أعلى مستوى بتكلفة مادية ميسرة ومسهلة تناسب دخول المستفيدين.

الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 

في التقرير التالي نوضح كل ما تم الإعلان عنه عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 والموعد المرتقب للإعلان عنه والشروط الأساسية للتقديم في وحدات الاسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل وفق ما حددته وزارة الاسكان الاجتماعي. 

في نهاية العام الجاري وعلى الأكثر مع بداية 2024 سيتم الإعلان عن وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان 18 لتلبية احتياجات محدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية والتي  تتراوح مساحتها ما بين 75 و 90 مترا وتكون الوحدات المطروحة بسعر التكلفة فقط، وبدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه، وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعى ما بين 245.000 و360.000 جنيه.

ويكون مقدم جدية الحجز لوحدات الاسكان الاجتماعي مساحة 75 مترا من 15 ألف جنيه للوحدة وبالنسبة لوحدات الاسكان الاجتماعي 90 مترًا  يكون مقدم جدية الحجز 22 ألف جنيه، على أن يتم سداد 10% عند الاستلام وتقسيط باقى  التكلفة من ثمن الشقة بنظام التمويل العقارى على 30 عام. 

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الاستعلام عن طلبات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16

شروط الحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي 

تتمثل الشروط الاساسية المعتادة  للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي في التالي  ألا يقل عمر المتقدم عن 21 وحتى سن 50 عاما.

سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي.

 ويكون الدخل  الشهري للمتقدم لا يتجاوز 6000 جنيه بالنسبة للأعزب و 8000 جنيه بالنسبة للمتزوج

ولا يمكن  التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان الخاص ب شقق الإسكان الاجتماعي.

تقديم ما يثبت إقامة الشخص المتقدم في المحافظة أو أن تكون لديه وظيفة بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها

 ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية له أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات للشخص المتقدم.

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الاستعلام عن طلبات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16

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