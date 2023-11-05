الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر خلال هذه الأيام مع الارتفاعات الجديدة التي يشهدها الذهب منذ بدء الأحداث السياسية ثم يعود سعر الذهب للانخفاض من جديد، ولكن بنسب أقل من المتوقع.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في مصر

ننشر في هذا التقرير سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في مصر وخاصة عيار 21 الأكثر أهمية في المعاملات الخاصة بالمعدن الأصفر

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 2909 جنيهات وللشراء 2931 جنيها. 
أما سعر الذهب عيار 22 سجل للبيع 2666 جنيها وللشراء 2687 جنيها.
وبالنسبة لسعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا سجل للبيع 2545 جنيها وللشراء 2565 جنيها.

وسعر الذهب عيار 18 الذي يمثل أهمية للمقبلين على الزواج سجل للبيع 2181 جنيها وللشراء 2199 جنيها. 
وبلغ سعر الذهب عيار 14 للبيع 1697 جنيها وللشراء 1710 جنيهات. 
اما سعر الذهب عيار 12 سجل للبيع 1454 جنيها وللشراء 1466 جنيها.
بلغ سعر الأونصة للبيع 90457 جنيها وللشراء 91167 جنيها.
اما سعر الجنيه الذهب سجل للبيع 20360 جنيها وللشراء 20520 جنيها.
وبلغ سعر الكيلو من الذهب للبيع 2908571 جنيها وللشراء 2931429 جنيها.

لو فاتك الترند| اعتداءات الاحتلال على طاقم "القاهرة الإخبارية".. وأسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء


ترقب سعر الذهب بعد اجتماع الفيدرالي

ومع اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي يترقب الكثير من الاقتصادين الوضع الذي قد يصل إليه سعر الذهب.

وكانت قد أوصل الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ 22 عاما في حربه ضد التضخم.

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استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

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أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023 فى مصر بدون مصنعية فى الصاغة

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