لو فاتك الترند| اعتداءات الاحتلال على طاقم "القاهرة الإخبارية".. وأسعار الذهب اليوم

تعددت أخبار الترند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية واقتصادية وعالمية وثقافية وعلمية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على طاقم "القاهرة الإخبارية"

مضايقات عدة تعرض لها طاقم "القاهرة الإخبارية" خلال تغطيته المباشرة لأحداث الحرب والعدوان على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخاصة مع طاقم مراسلة القناة "دانا أبوشمسية" التي تعرضت لاعتداءات ومضايقات خلال تغطيتها 3 مرات.. للمزيد اضغط هنا

الوداد يعلن وفاة لاعبه قبل أيام من نهائى الدورى الإفريقي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن وفاة لاعبه الشاب أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير خطير منذ أكثر من شهرين.. للمزيد اضغط هنا.

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبوحطب جنوب غزة

شيّعت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين، صباح اليوم، جثمان الزميل الصحفي مراسل تليفزيون فلسطين، الشهيد محمد أبوحطب، وعددًا من أفراد عائلته في خان يونس، جنوب قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

البحرين: عودة سفير المملكة من إسرائيل ووقف الطيران المباشر مع تل أبيب

أعلن مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين، عن عودة السفير البحريني في تل أبيب إلى المملكة، ووقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقي

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول بعد الخروج من الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

مع بداية يوم الجمعة يشغل أذهان المصريين معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، لقرب موعد زفافهم، واقتراب المناسبات السعيدة، حيث ارتفعت أسعار الذهب، ببداية تعاملات اليوم بالأسواق المصرية.. للمزيد اضغط هنا.