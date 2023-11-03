الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرين: عودة سفير المملكة من إسرائيل ووقف الطيران المباشر مع تل أبيب

البحرين
البحرين

أعلن مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين، عودة السفير البحريني في تل أبيب إلى المملكة، ووقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب.

ونوّه المركز في بيان، بما جاء في بيان مجلس النواب البحريني، مؤكدًا أن سفير مملكة البحرين في تل أبيب قد عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن سفير إسرائيل لدى مملكة البحرين قد غادر المملكة أيضًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع.

مبادرة السلام العربية

وأكد المركز، نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولًا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المركز ان أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

وقف العلاقات الاقتصادية 

وفي وقتٍ سابق، أكد مجلس النواب البحريني، أن السفير الإسرائيلي في المملكة قد غادر البلاد، كما قررت المملكة عودة سفيرها في إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني: «تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ويأتي ذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات».

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