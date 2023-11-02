الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة.. والبحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعددت  أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

لو فاتك التريند| بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة.. ووصول أول حالة من غزة للعلاج بمستشفى العريش

مولر يتحدث عن الخسارة أمام ساربروكن: ضربة موجعة ولدينا مباراة يوم السبت

أكد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن الخروج من بطولة كأس ألمانيا ضربة موجعة لفريقه، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر فى عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة رضا سليم، جناح الفريق، بكسر في عظمة الترقوة، للمزيد اضغط هنا.

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

كشف مصدر داخل فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي، الأسباب وراء تقديم أمير رمسيس استقالته من منصب مدير المهرجان، للمزيد اضغط هنا.

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تفاصيل ليلة دامية واجهتها إسرائيل وجيش الاحتلال خلال محاولات التوغل البري في قطاع غزة مساء أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل 15 جنديًا إسرائيليًا، للمزيد اضغط هنا.

جلسة بين كولر والخطيب لبحث أسباب توديع الدورى الإفريقى والصفقات الشتوية

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لبحث أسباب تراجع النتائج والمستوى الفني والخروج من الدوري الإفريقي، للمزيد اضغط هنا.

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

قال مجلس النواب البحريني إن السفير الإسرائيلي غادر البحرين، كما يعود سفير البحرين من إسرائيل، بجانب وقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”، للمزيد اضغط هنا. 

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