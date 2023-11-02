لو فاتك التريند|جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة.. والبحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

مولر يتحدث عن الخسارة أمام ساربروكن: ضربة موجعة ولدينا مباراة يوم السبت

أكد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن الخروج من بطولة كأس ألمانيا ضربة موجعة لفريقه، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر فى عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة رضا سليم، جناح الفريق، بكسر في عظمة الترقوة، للمزيد اضغط هنا.

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

كشف مصدر داخل فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي، الأسباب وراء تقديم أمير رمسيس استقالته من منصب مدير المهرجان، للمزيد اضغط هنا.

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تفاصيل ليلة دامية واجهتها إسرائيل وجيش الاحتلال خلال محاولات التوغل البري في قطاع غزة مساء أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل 15 جنديًا إسرائيليًا، للمزيد اضغط هنا.

جلسة بين كولر والخطيب لبحث أسباب توديع الدورى الإفريقى والصفقات الشتوية

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لبحث أسباب تراجع النتائج والمستوى الفني والخروج من الدوري الإفريقي، للمزيد اضغط هنا.

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

قال مجلس النواب البحريني إن السفير الإسرائيلي غادر البحرين، كما يعود سفير البحرين من إسرائيل، بجانب وقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”، للمزيد اضغط هنا.