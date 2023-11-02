عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر فى عظمة الترقوة.. وغيابه شهرين

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة رضا سليم، جناح الفريق بكسر في عظمة الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة بعد دقائق من نزوله في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وودع الأهلي بطولة الدوري الأفريقي، بعد تعادله مع صن داونز دون أهداف علمًا بأنه قد خسر ذهابًا بهدف دون رد.

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الآشعة تثبت إصابة رضا سليم في عظمة الترقوة

وأجرى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، الفحص الطبي عقب الإصابة التي تعرض لها أمام صن داونز في إياب نصف النهائي.

وأثبتت الآشعة تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة.

وسيغيب اللاعب على إثر هذه الإصابة لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر على أقصى تقدير.

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

وعلّق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج المارد الأحمر على يد صن داونز الجنوب أفريقي من الدور نصف النهائي.

وودع الأهلي منافسات الدوري الأفريقي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في لقاء الإياب الذي أقيم مساء الأربعاء.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا الفريق الأفضل وأضعنا فرصًا بالجملة وكان من المفترض أن نتقدم بثلاثية في الشوط الأول، الفريق الأفضل هو من ودع البطولة اليوم".

وأضاف: "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل البطولات وكل المباريات ولا يتعرض للخسارة، جزء من الثقافة إنك في يوم ما من الممكن أن تتعرض للخسارة وهذا أمر طبيعي للغاية".

وتابع: "خسرنا بطولتين، الأولى الفريق كان في مرحلة الإعداد ولم نكن في حالة بدنية جيدة وجاهزة على عكس المنافس، والبطولة الثانية كنا الأفضل وأهدرنا ركلة جزاء وكنا الأكثر سيطرة طوال اللقاء لكن الكرة لم تسكن الشباك".

وواصل حديثه: "أهم شيء أرغب في الحديث عنه هو الدفاع عن اللاعبين فالجميع أدى واجبه على أكمل وجه، ولم يبخل أحد بأي مجهود لكن التوفيق غاب عن الفريق".

وأكمل: "لاعب الكرة مثل أي شخص لا يمكن أن يقدم عمله في أفضل صورة كل يوم ولا يوجد أحد طوال العام بنفس الصورة".

وأردف: "من المهم للغاية أن نواصل العمل والتركيز وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم: "مباراة اليوم جميع اللاعبين نفذوا كل شيء كما طلبت منهم وكان ينقصنا فقط أن نكون أشرس داخل منطقة الجزاء لتحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما كان ينقصنا".