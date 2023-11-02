أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

علّق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج المارد الأحمر على يد صن داونز الجنوب إفريقي من الدور نصف النهائي.

وودّع الأهلي منافسات الدوري الإفريقي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في لقاء الإياب الذي أقيم مساء الأربعاء.

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كولر: كنا الفريق الأفضل في المباراة

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنا الفريق الأفضل وأضعنا فرصًا بالجملة وكان من المفترض أن نتقدم بثلاثية في الشوط الأول، الفريق الأفضل هو من ودع البطولة اليوم".

أضاف "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل البطولات وكل المباريات ولا يتعرض للخسارة، جزء من الثقافة إنك في يوم ما من الممكن أن تتعرض للخسارة وهذا أمر طبيعي للغاية".

وتابع "خسرنا بطولتين، الأولى الفريق كان في مرحلة الإعداد ولم نكن في حالة بدنية جيدة وجاهزة على عكس المنافس، والبطولة الثانية كنا الأفضل وأهدرنا ركلة جزاء وكنا الأكثر سيطرة طوال اللقاء لكن الكرة لم تسكن الشباك".

وواصل حديثه "أهم شىء أرغب في الحديث عنه هو الدفاع عن اللاعبين فالجميع أدى واجبه على أكمل وجه، ولم يبخل أحد بأي مجهود لكن التوفيق غاب عن الفريق".

وأكمل "لاعب الكرة مثل أي شخص لا يمكن أن يقدم عمله في أفضل صورة كل يوم ولا يوجد أحد طوال العام بنفس الصورة".

وأردف "من المهم للغاية أن نواصل العمل والتركيز وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم: مباراة اليوم جميع اللاعبين نفذوا كل شيء كما طلبت منهم وكان ينقصنا فقط أن نكون أشرس داخل منطقة الجزاء لتحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما كان ينقصنا".