الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

علّق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج المارد الأحمر على يد صن داونز الجنوب إفريقي من الدور نصف النهائي.

وودّع الأهلي منافسات الدوري الإفريقي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في لقاء الإياب الذي أقيم مساء الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

كولر: كنا الفريق الأفضل في المباراة

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنا الفريق الأفضل وأضعنا فرصًا بالجملة وكان من المفترض أن نتقدم بثلاثية في الشوط الأول، الفريق الأفضل هو من ودع البطولة اليوم".

أضاف "لا يوجد فريق في كرة القدم يفوز بكل البطولات وكل المباريات ولا يتعرض للخسارة، جزء من الثقافة إنك في يوم ما من الممكن أن تتعرض للخسارة وهذا أمر طبيعي للغاية".

وتابع "خسرنا بطولتين، الأولى الفريق كان في مرحلة الإعداد ولم نكن في حالة بدنية جيدة وجاهزة على عكس المنافس، والبطولة الثانية كنا الأفضل وأهدرنا ركلة جزاء وكنا الأكثر سيطرة طوال اللقاء لكن الكرة لم تسكن الشباك".

وواصل حديثه "أهم شىء أرغب في الحديث عنه هو الدفاع عن اللاعبين فالجميع أدى واجبه على أكمل وجه، ولم يبخل أحد بأي مجهود لكن التوفيق غاب عن الفريق".

وأكمل "لاعب الكرة مثل أي شخص لا يمكن أن يقدم عمله في أفضل صورة كل يوم ولا يوجد أحد طوال العام بنفس الصورة".

وأردف "من المهم للغاية أن نواصل العمل والتركيز وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم:  مباراة اليوم جميع اللاعبين نفذوا كل شيء كما طلبت منهم وكان ينقصنا فقط أن نكون أشرس داخل منطقة الجزاء لتحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما كان ينقصنا".

الاهلى السويسري مارسيل كولر الأهلي ضد صن داونز الدوري الإفريقي الاهلى يواجه صن داونز

مواد متعلقة

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

سيارات إسعاف وأطقم مدربة.. مصر تفتح أبوابها لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع