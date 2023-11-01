الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

ودّع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي بطولة الدوري الإفريقي، عقب التعادل السلبي مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي.

وتأهل صن داونز لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة يومي 5 و11 نوفمبر الجاري.

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أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك صن داونز.

وسدد بيرسي تاو رأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها الحارس، قبل أن يتم احتساب تسلل على حسين الشحات.

الحكم السنغالي عيسى سي احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة، بعد تدخل عنيف من الحارس ويليامز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس ويليامز.

ويليامز وعبد المنعم بوطويل كادا أن يتسببا في هدف بشباك صن داوزنز، لولا القائم الذي تصدى لكرة كهربا.

ارتباك مجدد من ويليامز وتسديدة من كهربا اصطدمت بمدافع صن داونز في الدقيقة 29.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل المنطقة لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من لاعب صنداونز على أكرم توفيق لاعب الأهلي في وسط الملعب.

كهربا مع بداية الشوط الثاني، باغت حارس صن داونز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

مروان عطية سدد كرة قوية في الدقيقة 52 مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 62 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن عن طريق أكرم توقيق أمسكها حارس المرمى بنجاح.

الأهلي أجرى 3 تبديلات بنزول رضا سليم وموديست وأفشة بدلًا من حسين الشحات وكهربا وديانج.

وأجرى كولر تغييرا اضطراريا بعد إصابة رضا سليم في الكتف بعد دقائق من نزوله ومشاركة أحمد عبدالقادر بدلا منه.

ثم أشرك صلاح محسن بدلا من مروان عطية.

وتلقى فريق ماميلودي صن داونز ضربة موجعة بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ميندييتا عقب إصابة أكرم توفيق.

تقنية الفيديو استدعت الحكم لوجود شكوك في ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وألغى الحكم احتمالية احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

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