الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يستكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ميندييتا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تلقى فريق ماميلودي صن داونز ضربة موجعة بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ميندييتا.

ومازالت نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز هي التعادل السلبي بين الفريقين في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية بعد ضربة قوية من ميندييتا.

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أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك صن داونز.

وسدد بيرسي تاو رأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها الحارس قبل أن يتم احتساب تسلل على حسين الشحات.

الحكم السنغالي عيسى سي احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة بعد تدخل عنيف من الحارس ويليامز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس ويليامز.

ويليامز وعبد المنعم بوطويل كادا أن يتسببا في هدف بشباك صن داوزنز لولا القائم الذي تصدى لكرة كهربا.

ارتباك مجدد من ويليامز وتسديدة من كهربا اصطدمت بمدافع صن داونز في الدقيقة 29.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل المنطقة لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من لاعب صنداونز على أكرم توفيق لاعب الأهلي في وسط الملعب.

كهربا مع بداية الشوط الثاني، باغت حارس صن داونز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

مروان عطية سدد كرة قوية في الدقيقة 52 مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 62 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن عن طريق أكرم توقيق أمسكها حارس المرمى بنجاح.

الاهلي أجرى 3 تبديلات بنزول رضا سليم وموديست وأفشة بدلا من حسين الشحات وكهربا وديانج.

وأجرى كولر تغيير اضطراري بعد إصابة رضا سليم في الكتف بعد دقائق من نزوله ومشاركة أحمد عبد القادر بدلا منه.

ثم أشرك صلاح محسن بدلا من مروان عطية.

وتلقى فريق ماميلودي صن داونز ضربة موجعة بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ميندييتا عقب إصابة أكرم توفيق.

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