الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: الحظ يعاند الأهلي ويجبره على التعادل السلبي مع صن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط إهدار علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأضاع لاعبو الأهلي عدة فرص من أجل التقدم.

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أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك صن داونز.

وسدد بيرسي تاو رأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها الحارس قبل أن يتم احتساب تسلل على حسين الشحات.

الحكم السنغالي عيسى سي احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة بعد تدخل عنيف من الحارس ويليامز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس ويليامز.

ويليامز وعبد المنعم بوطويل كادا أن يتسببا في هدف بشباك صن داوزنز لولا القائم الذي تصدى لكرة كهربا.

ارتباك مجدد من ويليامز وتسديدة من كهربا اصطدمت بمدافع صن داونز في الدقيقة 29.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا الذي سدد كرة من داخل المنطقة لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي من لاعب صنداونز على أكرم توفيق لاعب الأهلي في وسط الملعب.

عودة إمام عاشور وكهربا وأكرم توفيق أساسيًا

شهد تشكيل الأهلي عودة إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، كما تواجد أكرم توفيق أساسيًا في لقاء اليوم بعد مشاركته بديلًا في الذهاب.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل ماميلودي صن داونز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

خط الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وضمت دكة البدلا كلا من: دينيس أونيانجو – روشن دي رويك – موسى ليبوسا – براين أونيانجو – ليسيبا نكو – بوناجاني زونجو –ترينيس ماشيجو – جونيور مينديتا – سافيلي موخيلسي – سيابونجا مابينا – نيو مايما – ليبوهانج مابوي

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