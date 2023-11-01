الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

أهدر علي معلول، الظهير الأيسر لنادي الأهلي ركلة جزاء أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وسدد علي معلول الكرة على يسار الحارس ويليامز الذي تصدى لها ببراعة.

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أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك صن داونز.

وسدد بيرسي تاو رأسية في الدقيقة الرابعة تصدى لها الحارس قبل أن يتم احتساب تسلل على حسين الشحات.

الحكم السنغالي عيسى سي، احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة الثامنة بعد تدخل عنيف من الحارس ويليامز على بيرسي تاو.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس ويليامز.

عودة إمام عاشور وكهربا وأكرم توفيق أساسيًا

شهد تشكيل الأهلي عودة إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، كما تواجد أكرم توفيق أساسيًا في لقاء اليوم بعد مشاركته بديلًا في الذهاب.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل ماميلودي صن داونز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي - موثوبي مفالا- جرانت كيكانا

خط الوسط: خايلسيو موادو - أوبيري موديبا - مارسيلو أليندي - عبدالمنعم بوطويل

خط الهجوم: جاستون سيرينو - ثيمبا زواني - ثابيلو ماسيكو

وضمت دكة البدلاء كلًا من: دينيس أونيانجو - روشن دي رويك - موسى ليبوسا - براين أونيانجو - ليسيبا نكو - بوناجاني زونجو - ترينيس ماشيجو - جونيور مينديتا - سافيلي موخيلسي - سيابونجا مابينا - نيو مايما - ليبوهانج مابوي.