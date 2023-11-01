عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي، بفوز صن داونز بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى نهائي المسابقة أو الفوز بهدف دون رد للاحتكام إلى ركلات الترجيح.

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عودة إمام عاشور وكهربا وأكرم توفيق أساسيًا

شهد تشكيل الأهلي عودة إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، كما تواجد أكرم توفيق أساسيًا في لقاء اليوم بعد مشاركته بديلًا في الذهاب.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

جماهير الأهلي تحتشد في ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز

احتشدت جماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز التي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا.