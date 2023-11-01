جماهير الأهلى تحتشد فى ستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز

احتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة فريقها أمام صن داونز والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكل الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا.

وأقيمت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، الأحد الماضي، وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

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تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق ولعب الفريقان 15 مباراة خلال ثماني مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل عشرين هدفًا تلقتها شباكه.

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبدالحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزهما شادي محمد ومحمد أبوتريكة.

المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018/2019، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد آزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019/2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020/2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021/2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهابًا وإيابًا.

المواجهة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبدالمنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

المواجهة الثامنة في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي وفاز صن داونز ببريتوريا 1- صفر.