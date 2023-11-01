الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لقاء حسم التأهل.. كيف تفاعل جمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز في نصف نهائي أفريقيا؟

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تصدرت مباراة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ويواجه النادي الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الإياب من نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم على ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، حيث يعتزم الشياطين الحمر قلب هزيمتهم في مباراة الذهاب والتقدم إلى النهائي.

وطالب جمهور النادي الأهلي لاعبيها بالفوز على صن داونز وتصحيح نتيجة المباراة التي سبقها خسارة للمارد الأحمر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، حيث سجل ثابيلو ماسيكو الهدف الحاسم بعد سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

 

وشدد جماهير الأهلى على نسيان مباراة الذهاب، والتركيز على مباراة اليوم من أجل حصد لقب الفوز والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيثُ في مواجهاتهم الأخيرة، عانى عمالقة القاهرة أمام صنداونز، حيث واجهوا أربع هزائم، بما في ذلك الخسارة الثقيلة 5-2 في دوري أبطال أفريقيا في مارس الماضي، وحققوا تعادلين فقط.

 

كولر يطالب بأهمية الحضور الجماهيري

ورغم الانتكاسة أعرب مارسيل كولر مدرب الأهلي عن ثقته في قدرة فريقه على العودة أمام صنداونز، وشدد على أهمية الحضور الجماهيري الكبير المرتقب في ستاد القاهرة، حيث أن دعمهم يشكل عامل تحفيز للاعبين.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم الثلاثاء: "أنا سعيد لأننا سنلعب أمام جماهير كاملة في استاد القاهرة، حيث أن جماهيرنا تحفزنا ووجودهم ضروري".

 

نظام حكم الفيديو المساعد

كما انتقد كولر نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أنه فشل في احتساب ركلة جزاء واضحة لفريقه عندما تعرض بيرسي تاو لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

 

على الجانب الآخر، استنكر رولاني موكوينا مدرب صنداونز، شكوى الأهلي من التحكيم في مباراة الذهاب، مطالبًا الريدز بالتركيز فقط على أدائهم على أرض الملعب.

 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الفائز في هذه المباراة سيواجه إما الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي، اللذين يتنافسان في نصف النهائي الآخر، حيث حقق الفريق المغربي أفضلية 1-0 في مباراة الذهاب.

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