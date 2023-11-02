جلسة بين كولر والخطيب لبحث أسباب توديع الدورى الإفريقى والصفقات الشتوية

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لبحث أسباب تراجع النتائج والمستوى الفني والخروج من الدوري الإفريقي أمام صن داونز في إياب نصف النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس وأيضًا أزمات بعض اللاعبين سواء في التجديد أو الرحيل أمثال أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم وعمرو السولية وعلي معلول وطاهر محمد طاهر.

كما يناقش الخطيب مع اللجنة وإدارة الكرة بالنادي الأهلي صرف أكثر من 100 مليون جنيه مقدم عقود لاعبيها للموسم الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تأجيلها بسبب الانشغال بمباريات الفريق في الدوري الإفريقي.

ويحسم رئيس الأهلي احتياجات كولر الفنية لتدعيم صفوف الفريق في الشتاء وأيضًا موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق والذي تتمسك لجنة التخطيط بفسخ التعاقد معه بعد فشل إثبات ذاته في المباريات التي شارك فيها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير بعض اللاعبين سواء بإعلان موعد التمديد والتجديد لبعض اللاعبين من العناصر الأساسية التي يرغب كولر في استمرارها داخل صفوف الفريق.

كولر: لا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه يفوز بكل المباريات

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن أسباب توديع الفريق الأحمر بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز في إياب نصف النهائي الإفريقي والذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وقال كولر، على هامش المؤتمر الصحفي، إنه لا يوجد فريق في العالم مهما كان اسمه يفوز بكل المباريات والبطولات، هذا ليس موجودًا في ثقافة كرة القدم، هناك فوز وخسارة.

وأضاف المدير الفني للأهلي خسرنا بطولة السوبر الإفريقي، لأننا كنا في بداية الموسم والفريق لم يكن في حالة بدنية جاهزة.

وكشف كولر كنا الأفضل أمام صن داونز وأهدرنا ركلة جزاء وعدة فرص وفعلنا كل شيء، لكن الكرة لا تريد دخول المرمى، فاللاعبون أدوا ما عليهم ولم يبخل أحد بنقطة عرق وغاب عن التوفيق والحظ.

واختتم السويسر مارسيل كولر حديثه لا بد من عمل مكثف وتركيز أكبر في الفترة القادمة واللاعبون يأكلون وينامون بشكل جيد للأسف ضغط المباريات يعطل العمل التكتيكي والفني لتحسين مستوانا ولا بد من شراسة وتركيز أكبر داخل منطقة الجزاء لترجمة الفرص، لأنها أكبر مشاكلنا ومطمئن أننا سنكون أفضل.