لو فاتك التريند| بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة.. ووصول أول حالة من غزة للعلاج بمستشفى العريش

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين سياسية وفنية ورياضية، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

تقدم محام ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة ؛لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية ونشر بيانات وأخبار كاذبة.. للمزيد اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية": تحويل 3 مدارس في الجنوب اللبناني إلى مراكز لإيواء النازحين

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني، لافتًا إلى تحويل ثلاث مدارس في الجنوب إلى مراكز لإيواء النازحين.. للمزيد اضغط هنا

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا، بعد ساعات قليلة من المجزرة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مئات الشهداء.. للمزيد اضغط هنا

رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الإسماعيلية استعدادًا لاستقبال مصابين فلسطينيين

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" بأن وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، كلف برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.. للمزيد اضغط هنا

"إكسترا نيوز": وصول أول إصابة من غزة للعلاج بمستشفى العريش العام

أفاد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، بوصول أول حالة من المصابين القادمين من قطاع غزة، للعلاج بمستشفى العريش العام.. للمزيد اضغط هنا

محمد صلاح ورباعي الأهلي يتنافسون على أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.. للمزيد اضغط هنا

طرح فيلم "بلوموندو" لـ حسن الرداد في دور العرض السينمائي 15 نوفمبر

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي، "بلوموندو" بطولة الفنان حسن الرداد، طرحه في دور العرض السينمائي، يوم 15 نوفمبر الجاري.. للمزيد اضغط هنا.