رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الإسماعيلية استعدادًا لاستقبال مصابين فلسطينيين

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" بأن وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، كلف برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

وأكد عبدالغفار توزيع المصابين على المستشفيات بشكل رشيد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، فضلًا عن التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل المحافظات.

وأشار عبدالغفار إلى مراجعته منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، موضحًا أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.