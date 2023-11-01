"القاهرة الإخبارية": تحويل 3 مدارس فى الجنوب اللبنانى إلى مراكز لإيواء النازحين

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني، لافتًا إلى تحويل ثلاث مدارس في الجنوب إلى مراكز لإيواء النازحين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، في رسالة اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل غرف الأزمات على مستوى البلديات في الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، وعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبدالله بو حبيب، إلى بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها ضد لبنان.

وقال الوزير بو حبيب: "أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".

يُذكر أن المدفعية الإسرائيلية تقوم بشكل شبه يومي باستهداف مناطق حرجية ومناطق مزروعة بأشجار الزيتون، جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية، ما يؤدي إلى نشوب حرائق في المناطق المستهدفة، وذلك منذ اندلاع المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل فى السابع من أكتوبر الحالي.