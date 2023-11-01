الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الصحة في غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا، بعد ساعات قليلة من المجزرة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي، حيث تم نقل الجرحى.

وسبق وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، بأن المولدات ستتوقف في المستشفى الإندونيسي والشفاء الأربعاء.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بأن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

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