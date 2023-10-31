الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| ضياء رشوان من أمام معبر رفح: مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخر الاخبار عن غزة والاحتلال الصهيونى وأخبار تعليمية وأخبار فن فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار التريند.

ضياء رشوان من أمام معبر رفح: مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر تدعو إلى توقف القتال، وأن يبدأ التفاوض الحقيقي القائم على المقررات الدولية وقرارات مجلس الأمن من أجل حل الدولتين، هو حل لهذه الأزمة التي باتت تهدد العالم كله.

وأضاف "رشوان" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، الذي أعطى حق الدولتين، فقامت دولة ولم نشهد الثانية حتى الآن وهي الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن حل الدولتين هو الحل المتبنى من جانب مصر، وفي مؤتمر القاهرة للسلام اتفق جميع الأطراف على هذا الحل، متسائلًا: متى يبدأ التفاوض الحقيقي لحل الدولتين؟، ولا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار أو إطلاق الصواريخ، ولا يوجد تفاوض بعملية برية يقال إنها بدأت بالفعل الآن.


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"التعليم" تصدر خطابا بشأن صرف حافز الصفوف الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بشأن صرف حافز الصفوف الأولى (حافر تطوير التعليم للمعلمين المتفرغين لأعمال كنترول الثانوية العامة او دبلومات فنية).

ونص الخطاب على أنه إيماءً إلى الكتاب الوارد من الشنون المالية والادارية بإدارة السيدة زينب التعليمية التابعة لمديرتكم بشأن الاستفسار عن مدى جواز صرف حافز الصفوف الأولى (حافز تطوير التعليم للمعلمين المتفرغين لأعمال كنترول الثانوية العامة أو دبلومات فنية).

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عصام السقا لـ"الدستور": "مش هنسيب أرضنا لحد وتنمية سيناء تتم بجهد كبير"

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته الكبيرة بتواجده على أرض سيناء، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المؤتمر الذي قاده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولون بالقطاعات الحكومية  المختلفة، لإطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التنموية والتطوير في سيناء.

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ملخص الحلقة ال6 عيشها بفرحة.. هاني الدقاق يعترف بحبه لـ"هبة مجدي"

تصاعدت وتيرة أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل 55 مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة، وهي الحكاية الثالثة بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ومحمود ياسين جونيور، وعدد كبير من نجوم الفن، وهي من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود، وإخراج ألبير مكرم.

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أخبار التريند 120 طفلا يوميا في غزة ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة الفنان عصام السقا الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان

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